1 milyon Gazzeli nereye gidecek?

Gözden kaçan önemli bir açıklama var... ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Temsilciler Meclisi’nde düzenlenen bütçe oturumunda soruları yanıtladı. Anadolu Ajansı’nın haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun "rehine anlaşması olsa da olmasa da Refah’a girecekleri" yönündeki açıklamasıyla ilgili Austin, "Saldırı gerçekleşmeden önce yapılması gerektiğine inandığımız çok sayıda şeyi görmedik." dedi.

Austin, California Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Ro Khanna'nın, "Biz en güçlü bir ülkeyiz, bu konuda müphemliğe yer bırakmadan Netanyahu'nun Refah'a girmemesi gerektiği yönünde net bir mesaj verebilir misiniz?" sorusuna, “Onlara, savaş alanında sivillerin güvenliği için çok daha fazlasını yapmaları gerektiğini her defasında söyledik.” diye yanıt verdi.

Netanyahu’nun mevcut durumda Refah'a girmesine karşı olduğunu belirten Austin, girmesi hâlinde ise buna karşılık ABD'nin tutumunun ne olacağına ABD Başkanı Joe Biden’ın karar vereceğine işaret etti.

Austin, Refah’ta sivillerin hepsinin tahliyesinin gerçekleşmesi konusunda şüpheleri olduğunu belirterek, 1 milyon insanın nereye gidebileceği sorusuna da “muhtemelen Kuzeye” şeklinde karşılık verdi.

Austin’in "Kuzey"den kastının ne olduğu anlaşılamadı!

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Türkiye’de ise Zafer Partisi Millî Güvenlik ve Stratejiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fikret Bayır hükûmeti, Hamas’ın Türkiye’ye yerleşmesi ve olası Filistin göçü konusunda uyardı.

Bayır’ın açıklaması şöyle:

“Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, 20 Nisan 2024'te, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul'da bir görüşme yapmıştı. Anılan ziyaret öncesinde, Hamas lideri ve yöneticilerinin Katar'da daha fazla kalamayacağı ve bu ülkeden İran veya Türkiye'ye taşınacağına dair haberler medyada yer almıştı.

20 Nisan görüşmesinden sonra Haniye ve bir kısım Hamas yöneticisinin İstanbul'da kaldıkları ve bu süre içinde; basın açıklaması yaptıkları, çeşitli heyetleri kabul ettikleri ve Haniye'nin bir cemaate ziyarette bulunduğuna dair bilgiler açık kaynaklarda yer almıştır.

AKP hükûmetine soruyoruz:

* Hamas lideri ve yönetimi İstanbul'a mı taşınmıştır?

* 22 Ekim 2023'te Türkiye'den gönderdiğiniz Hamas şefini yeniden kabul ederek hesapsız riskler alındığının farkında mısınız?

* Bir yanda İsrail ile ticaret yaparken, diğer yanda Hamas'ı yeniden İstanbul'a kabul etmek ne anlama gelmektedir?

* Hamas'ın İstanbul'a taşınması, İsrail'in muhtemel Refah kenti saldırısı sonrasında, Filistinli göçmenlerin Türkiye'ye gelmesi için bir ön hazırlık veya koordinasyon amaçlı mıdır?

Hükûmet yetkililerini uyarıyoruz:

* Orta Doğu'daki çatışmalara taraf olmayın,

* Hamas veya başka bir grubu Türkiye'ye kabul etmeyin ve daha da önemlisi 13 milyon sığınmacı ve kaçağa ilave olarak yeni bir Filistin göçünü asla kabul etmeyin!”

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BBC’nin haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Sky News Arabia haber sitesi 19 Nisan'da yayımladığı bir haberde Hamas liderlerinin bir sonraki merkezinin İran ya da Türkiye olabileceğini öne sürmüştü.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin 20 Nisan'da yayımladığı bir başka haberde ise Hamas'ın siyasi liderlerinin Katar'dan ayrılmak için alternatifleri araştırdığı iddia edilmişti.

Erdoğan ise konuyla ilgili soruyu, "Önemli olan Hamas liderlerinin nerede olduğu değil, Gazze'deki durumdur. Katar'daki konumlarının ne olacağı hususunda doğrusu bana böyle bir bilgi gelmedi. Katar Emiri Sayın Şeyh Temim’in, bu kardeşlerimizle ilgili, onların Katar'daki pozisyonunu yok farz edecek bir adımı atacağına dair bir şey duymadım. Böyle bir adım atacağını da düşünmüyorum” diye yanıtlamıştı.