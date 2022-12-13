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Arjantin Dünya Kupası'nda final biletini kaptı. Hırvatistan'ı eledi

Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 23:55
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Dünya Kupası'nda Arjantin Hırvatistan'ı devirerek finale yükseldi

Arjantin Dünya Kupası'nda final biletini kaptı. Hırvatistan'ı eledi
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Dünya Kupası'nda Arjantin ile Hırvatistan yarı finalde karşılaştı. Merakla beklenen maçta Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.

Finali getiren golleri 34.dakikada penaltıdan Lionel Messi, 39. ve 69. dakikada Julian Alvarez attı.

Bu sonuçla ilk final biletini Arjantin kaptı.

Yarı finalde diğer karşılaşma Fas-Fransa arasında oynanacak. Bu maçın galibi finalde Arjantin ile karşılaşacak.

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