Arjantin Dünya Kupası'nda final biletini kaptı. Hırvatistan'ı eledi

Dünya Kupası'nda Arjantin ile Hırvatistan yarı finalde karşılaştı. Merakla beklenen maçta Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.
Finali getiren golleri 34.dakikada penaltıdan Lionel Messi, 39. ve 69. dakikada Julian Alvarez attı.
Bu sonuçla ilk final biletini Arjantin kaptı.
Yarı finalde diğer karşılaşma Fas-Fransa arasında oynanacak. Bu maçın galibi finalde Arjantin ile karşılaşacak.
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