Arjantin Dünya Kupası'nda final biletini kaptı. Hırvatistan'ı eledi

Dünya Kupası'nda Arjantin ile Hırvatistan yarı finalde karşılaştı. Merakla beklenen maçta Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.

Finali getiren golleri 34.dakikada penaltıdan Lionel Messi, 39. ve 69. dakikada Julian Alvarez attı.

Bu sonuçla ilk final biletini Arjantin kaptı.

Yarı finalde diğer karşılaşma Fas-Fransa arasında oynanacak. Bu maçın galibi finalde Arjantin ile karşılaşacak.