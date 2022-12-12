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Brezilya'da Neymar özel yazışmaları izin almadan paylaştı

Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Brezilya'da Neymar, takım arkadaşlarının konuşmalarını ifşaladı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 15:17
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Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Hırvatistan'a elenen Brezilya'da Neymar özel yazışmaları izin almadan paylaştı

Brezilya'da Neymar özel yazışmaları izin almadan paylaştı
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Brezilya Milli Takımı, Dünya Kupası çeyrek final turunda Hırvatistan'a yenilerek turnuvaya veda etti. Mücadele sonrası Sambacılar büyük üzüntü yaşarken, Neymar gözyaşlarına hakim olamamıştı. Yıldız futbolcu şaşırtan bir paylaşım yaparak, takım arkadaşlarının kendi aralarındaki yazışmalarını ifşa etti.

İZİNSİZ PAYLAŞTI
Dünya Kupası'ndaki elendikten sonra Neymar, takım arkadaşları ile arasındaki konuşmaları Instagram hesabından paylaşıtı. Yıldız futbolcu,Thiago Silva, Marquinhos ve Rodrygo'dan gelen mesajları paylaşırken, bu hareketi onların izni olmadan yaptığını belirtti.

"HER ŞEYİN İYİ GİTMESİNİ GERÇEKTEN İSTEDİM"
NTV Spor'da yer alan habere göre, Neymar, Hırvatistan'a karşı penaltı atışlarında başarısız olan iki Brezilyalıdan biri olan Marquinhos'a, "Bir penaltı senin hakkında düşündüklerimi değiştirmeyecek" diye yazdı. Marquinhos ise "Her şeyin iyi gitmesini gerçekten istedim. Ama güçlü olmalıyız, zaman tanımalıyız ve futbolun bize neler hazırladığını bilmeliyiz" şeklinde yanıt verdi.

''KAYBETTİĞİMİZE İNANAMIYORUM''
Thiago Silva'ya "Sana bu Kupayı vermeyi gerçekten çok istiyordum" diyen Neymar, tecrübeli futbolcudan "Gerçekten hayal ettiğimden daha berbat. Buna dayanamıyorum. Kaybettiğimize inanamıyorum. Buna inanamıyorum. Ağlamak istiyorum." yanıtını aldı. Neymar, kaçırdığı penaltı ve hatası için özür dileyen Rodrygo'nun moralini yükseltmeye çalıştı.

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