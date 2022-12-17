Hırvatistan dünya üçüncüsü

Hırvatistan ile Fas, Dünya Kupası'nda üçüncülük maçında mücadele etti. Maçı 2-1'lik skorla Hırvatistan kazandı ve Dünya üçüncüsü oldu. Fas ise dördüncülüğü elde ederek tarihe geçti.

Mücadelede perdeyi 7. dakikada Hırvat J. Gvardiol açtı. Sol kanatta ceza sahasının uzağında kazanılan serbest vuruşu Majer kullandı, Perisic'in kafa ile indirdiği topa Gvardiol uçarak kafayı vurdu ve top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0

Fas, cevabı 2 dakika sonra A. Dari ile verdi. 9. dakikada sağ kanatta taç çizgisine yakın bölgede kazanılan serbest vuruşu Ziyech kullandı, savunmadan seken topu iyi takip eden Dari altı pasın içinde bomboş pozisyonda topu kafa ile ağlara gönderdi: 1-1

Hırvatistan 42.dakikada Orsic'in şık golü ile yeniden öne geçti. Ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Orsic, sağ ayağıyla uzak köşeye vurdu, yan direğin içibe çarpan top ağlara gitti: 2-1

Mücadeleyi Hırvatistan 2-1 kazandı.

FAS TARİHE GEÇTİ

Turnuvada gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Fas, Katar'da büyük bir başarı elde etti.

Son 16 turunda İspanya'yı, çeyrek finalde ise Portekiz'i eleyen fakat yarı finalde son şampiyon Fransa'ya yenilen Fas, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı dördüncü sırada tamamlayarak bir Dünya Kupası'nda en yüksek dereceyi elde eden Afrika takımı oldu.