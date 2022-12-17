Hırvatistan üçüncülüğü işte böyle kutladı

2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan, Fas'ı 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla Hırvatistan, Katar'da düzenlenen turnuvayı üçüncü tamamladı.
Dünya Kupası'nda sergilediği performansla büyük bir başarıya imza atan Fas ise dördüncü oldu.
Fas teknik direktörü Walid Regragui, karşılaşma sonrası üzüntü yaşadı.
İşte maç sonu Hırvatistan'ın kutlamaları;
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