Final biletleri 3000 Dolar'a yükseldi

Güney Amerika'dan uzun bir yolculuk yapan taraftarlar, Lionel Messi'nin tarafından üçüncü bir şampiyonluk kazanma şansını görememekle karşı karşıya kaldı.

32 yaşındaki Arjantin taraftarı Emiliano Aguilera, futbol yetkililerini Fransa ile oynanacak maç için daha fazla bilet bulmaya çağırdı.

Doha'nın merkezindeki FIFA bilet satış merkezinde düzinelerce Arjantinli taraftar, bilet alabilmek için bir araya geldi.

Bazıları futbol otoritelerinin 10.000 bilet düzenleyeceğine dair söylentiler duyuldu.

Doha'da olmak için Miami'den uçan 47 yaşındaki Federico Delaney, Lionel Messi'nin yanında tezahürat yapma umudunu kaybetmedi.

Arjantin Dünya Kupası'nı üçüncü kez kaldırmaya çalışırken taraftarlar orada olmak için can atıyor.

Ancak biletsiz taraftarlar, Doha'nın 88.000 kapasiteli Lusail Stadyumu'nda Pazar günü oynanacak maç öncesinde zamana karşı bir yarışla karşı karşıya kalacak.

Birçok Arjantinli taraftar, Doha'ya seyahat etmek ve haftalarca takımı takip etmek için şimdiden büyük meblağlar harcadı.

Taraftarlar FIFA ve Arjantin Futbol Federasyonu'nu kendilerine yardım etmeye çağırdı.

Arjantinli taraftar Carolina Gimenez, bilet avını 'çılgınlık' olarak nitelendirdi.

Pazar gün oynanacak Dünya Kupası finalinde takımlarını hareket halinde görmek için can atan Arjantin taraftarları, karaborsada 11.000 Dh'ye (3.000 dolar) kadar bilet satmaya çalıştıkları için futbol otoritelerine itirazda bulundular.

Düzinelerce taraftar, son şampiyon Fransa ile oynanacak maç için 10.000'e kadar ek biletin satışa sunulacağına dair söylentilerin ardından, Cuma günü Doha'nın merkezindeki Fifa'nın resmi bilet merkezinde altı saate kadar bekledi.

Cuma günü Buenos Aires Times , taraftarların Perşembe ve Cuma günleri Doha'daki bir otelin önünde protesto gösterileri düzenleyerek Arjantin Futbol Federasyonu'na biletlerin mevcut olduğundan emin olması çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Güney Amerikalılar, maç günlerinde stadyumları ve taraftar bölgelerini açık mavi ve beyaz bir denize çevirerek Katar'da en çok desteklenen taraflar arasında yer aldı.

Ülkenin ulusal havayolu şirketi Aerolineas Argentinas, Salı günü Hırvatistan'ı 3-0 yendikleri yarı final galibiyetinin ardından, 19 saatlik yolculuğu yapmaya hazırlanan taraftarlardan gelen yoğun talebi karşılamak için ek uçuşlara başladı.

Cuma günü bilet gişesinde bir araya gelen taraftarlar, futbol yetkililerini Doha'nın merkezindeki 88.000 kapasiteli Lusail Stadyumu'ndaki futbol gösterisinde finale çıkmalarına yardım etmeye çağırdı.

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