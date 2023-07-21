Dünya Kupası'nda İsviçre'nin rakibi Filipinler

Editör: Ufuk Cingöz
Saat 08.00'de başlayacak mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.
Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor.
Dunedin Stadı'nda oynanan Filipinler - İsviçre maçı TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.
A Grubu'nun ilk karşılaşmada ev sahibi Yeni Zelanda, favorilerden Norveç'i 1-0 yenmişti.
Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, son 16 turundan başlayarak finale kadar devam eden eleme maçlarının ardından kupayı kazanmaya çalışacak.