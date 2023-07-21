Dünya Kupası'nda İsviçre'nin rakibi Filipinler

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası A Grubu maçında Filipinler ile İsviçre kozlarını paylaşacak.

Dünya Kupası'nda İsviçre'nin rakibi Filipinler

Editör: Ufuk Cingöz

Saat 08.00'de başlayacak mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor.

Dunedin Stadı'nda oynanan Filipinler - İsviçre maçı TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

A Grubu'nun ilk karşılaşmada ev sahibi Yeni Zelanda, favorilerden Norveç'i 1-0 yenmişti.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, son 16 turundan başlayarak finale kadar devam eden eleme maçlarının ardından kupayı kazanmaya çalışacak.

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