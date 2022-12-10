Faslı futbolculardan sahada şükür secdesi

Fas, 2022 Dünya Kupası'nın flaş takımı oldu. Çeyrek final maçında Portekiz'i 1-0 yenen Fas, yarı finale çıktı.

Fas, böylece Afrika kıtasından Dünya Kupası'nda yarı finale çıkmayı başaran ilk takım oldu.

Faslı futbolcular Katar'da kazandıkları her maçtan sonra olduğu gibi yine saha kenarına giderek önce şükür secdesinde bulundular.

Ardından da sahanın ortasında kazandıkları büyük zaferin anısına poz verdiler.