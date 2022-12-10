10 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Faslı futbolculardan sahada şükür secdesi

Faslı futbolculardan sahada şükür secdesi

Dünya Kupası'nda Portekiz'i eleyen Faslı oyuncular, şükür secdesinde bulundular.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 21:03
Takip Et

Dünya Kupası'nda Portekiz'i eleyen Faslı futbolcular sahada şükür secdesi yaptı

Faslı futbolculardan sahada şükür secdesi
+
Aa
-

Fas, 2022 Dünya Kupası'nın flaş takımı oldu. Çeyrek final maçında Portekiz'i 1-0 yenen Fas, yarı finale çıktı.

Fas, böylece Afrika kıtasından Dünya Kupası'nda yarı finale çıkmayı başaran ilk takım oldu.

Faslı futbolcular Katar'da kazandıkları her maçtan sonra olduğu gibi yine saha kenarına giderek önce şükür secdesinde bulundular. 

Ardından da sahanın ortasında kazandıkları büyük zaferin anısına poz verdiler.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

YILMAZ ZAHIT
10.12.2022 21:36
Rabbim Türkiye Cumhuriyeti ve Müslümanlarla kol kanat olsun daima.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
1
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
2
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
3
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde büyük erime. AKP ve MHP bu anketle sarsılacak
4
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde büyük erime. AKP ve MHP bu anketle sarsılacak
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde büyük erime. AKP ve MHP bu anketle sarsılacak
﻿Osmanlı Sarayından sürgün edilen Türklük: 36 padişahın 35’inin annesi Türk değildi
5
﻿Osmanlı Sarayından sürgün edilen Türklük: 36 padişahın 35’inin annesi Türk değildi
﻿Osmanlı Sarayından sürgün edilen Türklük: 36 padişahın 35’inin annesi Türk değildi
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
6
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
7
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
﻿Mobilya deposundaki yangın yaklaşık 4 saat sonra söndürüldü
﻿Mobilya deposundaki yangın yaklaşık 4 saat sonra söndürüldü
﻿Mobilya deposundaki yangın yaklaşık 4 saat sonra söndürüldü
﻿Adana'da römorklu traktör devrildi: 1 ölü, 36 yaralı
﻿Adana'da römorklu traktör devrildi: 1 ölü, 36 yaralı
﻿Adana'da römorklu traktör devrildi: 1 ölü, 36 yaralı
﻿Yangında can pazarı: 20 kişi dumandan etkilendi
﻿Yangında can pazarı: 20 kişi dumandan etkilendi
﻿Yangında can pazarı: 20 kişi dumandan etkilendi
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği yaptı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği yaptı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.