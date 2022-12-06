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Ronaldo'nun yerine oynayan Gonçalo Ramos şov yaptı

2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında Portekiz'le İsviçre karşılaşması öncesi büyük bir sürpriz yaşandı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 23:44
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Dünya Kupası'nda Ronaldo'nun yerine oyuna başlayan Gonçalo Ramos şov yaptı

Ronaldo'nun yerine oynayan Gonçalo Ramos şov yaptı
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Ronaldo, yıllar sonra ilk kez Portekiz Milli Takımı'nda yoktu. Yerine ilk onbirde Goncalo Ramos yer aldı.

Teknik direktör Fernando Santos'un bu kararı şaşkınlık yarattıysa da maç başlayınca haklılığı ortaya çıktı.

21 yaşındaki Ramos, 4. kez Portekiz A Milli Takımı'nda yer aldı ve adeta şov yaptı.

17. dakikada takımının ilk golünü müthiş bir şutla atan genç futbolcu, 51. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı.

Goncalo Ramos 67. dakikada bu kez kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda nefis bir aşırtma vuruşla hat trick yaptı.

Ramos, maç 5-1'ken 73. dakikada oyundan alındı. Yerine oynadığı Cristiano Ronaldo sahaya girdi.

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