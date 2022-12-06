Ronaldo'nun yerine oynayan Gonçalo Ramos şov yaptı

Ronaldo, yıllar sonra ilk kez Portekiz Milli Takımı'nda yoktu. Yerine ilk onbirde Goncalo Ramos yer aldı.

Teknik direktör Fernando Santos'un bu kararı şaşkınlık yarattıysa da maç başlayınca haklılığı ortaya çıktı.

21 yaşındaki Ramos, 4. kez Portekiz A Milli Takımı'nda yer aldı ve adeta şov yaptı.

17. dakikada takımının ilk golünü müthiş bir şutla atan genç futbolcu, 51. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı.

Goncalo Ramos 67. dakikada bu kez kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda nefis bir aşırtma vuruşla hat trick yaptı.

Ramos, maç 5-1'ken 73. dakikada oyundan alındı. Yerine oynadığı Cristiano Ronaldo sahaya girdi.