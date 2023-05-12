Dünya Kupası'nda rüşvet skandalı! Resmen kanıtlandı

FIFA yolsuzluk skandalının kilit tanığı Brooklyn federal mahkemesi tarafından cezalandırılırken Dünya Kupası'nda rüşvet alındığı kanıtlandı.

Dünya Kupası'nda rüşvet skandalı! Resmen kanıtlandı

Alejandro Burzaco, üç kez rüşvet vermek, telefon sahtekarlığı yapmak ve kara para aklama komplosundan suçlu olduğu ortaya çıktı.

Arjantinli işadamı Burzaco, ABD'nin Güney Amerikalı futbol yetkilileri ve bir televizyon yöneticisinin FIFA çevresindeki yolsuzluk skandalının kilit ismi olarak gösterilmişti.

Burzaco 2015 yılında rüşvet, sahtekarlık ve kara para aklama komplosundan suçlandı. O zamandan beri Brooklyn'deki federal savcılarla çalışıyor. 58 yaşındaki Arjantinli, Dünya Kupası ve Copa America da dahil olmak üzere turnuvaların pazarlama hakları için FIFA ve bölgesel iştiraklerdeki yetkililere rüşvet verdiğini açıkladı.

KATAR DA DAHİL

Burzaco ayrıca, Katar'ın 2022 Dünya Kupası'nın ev sahipliği hakları için FIFA yetkililerine rüşvet verdiğini ancak Orta Doğu ülkesinin bunu reddettiğini ifade etti.

Burzaco, CONMEBOL'un eski başkanı Juan Angel Napout, eski Brezilya FA başkanı Jose Maria Marin ve eski Peru Futbol Federasyonu başkanı Manuel Burgato'ya maç haklarını güvence altına almak için rüşvet verdiğini kabul etti.

O zamandan beri Napout ve Marin suçlu bulundu ve Burgato suçsuz bulundu.

Kaynak: Fotospor


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