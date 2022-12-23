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Beşiktaş'a Romain Saiss'ten kötü haber

Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile boy gösteren Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Romain Saiss'ten kötü haber geldi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 19:07
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Dünya Kupası'nda sakatlık yaşayan Romain Saiss'ten Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'a Romain Saiss'ten kötü haber
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Katar'da düzenlenen Dünta Kupası'nda Fas ile birlikte yarı finale kadar yükselerek tarih yazan Beşiktaş'ın savunmacısı Romain Saiss, çeyrek finalde oynadıkları Portekiz karşılaşmasında sakatlanmış ve 57. dakikada yerini Achraf Dari'ye bırakmıştı.


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Romain Saiss, Dünya Kupası'ndan sonra verilen izni tamamlayarak İstanbul'a döndü ve hemen kontrole alındı.
Sol üst arka adalesinden sakatlığı bulunan Saiss, en az iki maç kaçıracak. 

Gaziantep ve Adana Demirspor maçlarında oynayamayacak olan tecrübeli stoper 7 Ocak'taki Kasımpaşa maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

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