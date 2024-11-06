Dünya lastik devi fabrikalarına kilit vuruyor. Türkiye'de de çok satılıyor

Fransız lastik üreticisi Michelin, Fransa'daki Cholet ve Vannes fabrikalarında üretimi durdurma kararı aldığını açıkladı. Şirket, bu fabrikalarda üretimin 2026 yılı başına kadar sonlandırılmasının planlandığını belirtti.

Michelin, bu kararı almasının gerekçesini Avrupa’daki rekabet gücünün azalması ve otomobil ile kamyon lastiği pazarındaki yapısal değişikliklerle ilişkilendirdi. Fabrikalarda toplamda 1254 kişi çalışıyor ve çalışanların geleceğiyle ilgili belirsizliklerin gündemde olduğu bildirildi.

Michelin, son yıllarda ekonomik zorluklarla karşılaştığını ve bu zorlukların, üretim yapısında değişikliğe gitmeyi zorunlu kıldığını ifade etti. Fabrikaların kapanması, şirketin stratejik planlamasına göre bir dönüşüm sürecinin parçası olarak görülüyor. Ayrıca, otomotiv endüstrisindeki talep değişikliklerinin de bu kararı etkileyen bir diğer önemli etken olduğu vurgulandı.

Benzer şekilde, Fransız perakende devi Auchan Retail International SA da yeniden yapılanma sürecine girdiğini açıkladı. Şirket, bu süreçte yaklaşık 2.389 pozisyonu iptal etmeyi hedefliyor. Auchan, organizasyonel verimliliği artırmayı ve pazar koşullarına uyum sağlamayı amaçladığını belirtti.