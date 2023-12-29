Dünya nüfusu artmaya devam ediyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mehmet Akif Erdem
Dünya nüfusu artmaya devam ediyor
Dünya nüfusu 2023 yılında 75 milyon kişi arttı. Yeni yılın başında toplamda 8 milyarı geçmesi bekleniyor.

Savaşlar, küresel salgınlar, artan hastalıklar... Bütün bunlara rağmen dünya nüfusu hızla artmaya devam ediyor.

ABD Nüfus Sayımı Bürosu'nun açıkladığı sayılara göre, dünya nüfusu geçtiğimiz yıl 75 milyon kişi arttı ve yeni yılın başlamasıyla birlikte toplamda 8 milyarı geçecek.

Nüfus Sayım Bürosu verdiği istatistiklerde, 2023 yılı içerisinde artışın yüzde 1 oranında olduğunu belirtirken, 2024 yılı içerisinde tüm dünya genelinde saniyede 4,3 doğum beklenirken 2 de ölüm olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'de ise nüfusun 85 milyonu geçmesine rağmen nüfus artış hızında durağanlaşma yaşandığı belirtildi.

2007 ve 2022 nüfus piramitleri karşılaştırıldığında doğurganlık ve ölümlülük hızının azalması nedeniyle genç nüfustan orta yaşlı nüfusa doğru geçildiği görüldü.

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