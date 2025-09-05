Dünya otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı. Ölümcül hata tespit edildi

Mercedes-Benz, direksiyon sistemindeki kritik bir hata nedeniyle geniş çaplı bir geri çağırma kampanyası başlattı. Sorun, direksiyon hareketlerini aktaran vida bağlantısının gevşeme riski taşıması. Bu hata, en kötü ihtimalle direksiyonun tamamen devre dışı kalmasına yol açabilir. Alman Federal Motorlu Taşımacılık Dairesi (KBA), 2 Mart 2022 ile 23 Temmuz 2025 arasında üretilen 17.606 aracı kapsayan geri çağırmayı duyurdu.

Almanya’da 2.651 araç etkileniyor. Geri çağırma, C-Serisi (Baureihe 206), GLC ve GLC Coupé (Baureihe 254) ile EQE elektrikli modelini (Baureihe 295) içeriyor. Mercedes, araç sahiplerine posta yoluyla ulaşarak KBA referans numarası 15473R ile bilgilendirme yapacak. Yetkili servislerde ücretsiz gerçekleştirilecek kontrolde, vida bağlantısı incelenip gerekirse sıkılacak. Şu ana kadar bu hata kaynaklı bir kaza bildirilmedi, ancak uzmanlar riskin ciddiyetine dikkat çekiyor.

Araç sahipleri, şasi numarası (FIN) ile Mercedes’in resmi web sitesindeki sorgulama aracı veya KBA’nın çevrimiçi veri tabanı üzerinden araçlarının durumunu kontrol edebilir. Yetkililer, direksiyon gibi hayati bir sistemdeki olası sorunların ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Randevu alınarak sorunun hızlıca çözülmesi öneriliyor.

Mercedes-Benz, müşteri güvenliğini önceliklendirdiğini belirterek, geri çağırma sürecini şeffaf ve hızlı bir şekilde yönetmeyi hedefliyor. Marka, bu tür hataların nadir olduğunu ancak sıfır risk politikası gereği harekete geçildiğini ifade etti. Araç sahiplerinin vakit kaybetmeden yetkili servislere başvurması, olası tehlikelerin önüne geçmek için kritik önem taşıyor.