Dünya petrol devi Shell’de işçi kıyımı

Shell'in ile e-posta yoluyla paylaştığı açıklamaya göre, şirket bünyesindeki düşük karbon çözümleri biriminde sadeleşme ve performans odaklı dönüşüm yapılacak.

Sadeleşme kapsamında, söz konusu birimdeki 200 kişi 2024'te işten çıkarılacak. Yapılanmanın 2024 sonuna kadar sürmesi planlanırken, bu süreçte 130 kişilik pozisyona ilişkin değerlendirme süreci olacak.

Shell'in düşük karbon çözümleri birimi, ulaşım ve sanayide karbonsuzlaşma ile hidrojen gibi gelişmekte olan enerji çözümlerini kapsıyor.

Shell, haziranda 2023-2025 döneminde e-mobilite ve elektrikli araç şarjı, düşük karbon yakıtları, yenilenebilir enerji üretimi, çevresel çözümler, hidrojen ve karbon yakalama teknolojilerinin gelişimini desteklemek üzere 10-15 milyar dolar arasında yatırım planladığını açıklamıştı.