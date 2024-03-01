Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de 10 çocuk açlıktan öldü

DSÖ Sözcüsü Lindmeier, Gazze'de yaşanan açlık felaketiyle ilgili "Resmi kayıtlar, bir hastanede 10'uncu çocuğun açlıktan öldüğünü söylüyor." şeklinde konuştu.

Bu durumun, Gazze'de 30 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesi gibi çok üzücü bir durum olduğunu söyleyen Lindmeier, "Bunlar, resmi kayıtlar. Resmi olmayan rakamların ne yazık ki daha yüksek olması beklenebilir." dedi.

Gazze'deki sağlık sisteminin çok sıkıntılı durumda olduğunu belirten Lindmeier, neredeyse tüm yaşam hatlarının kesintiye uğradığını vurguladı.

Lindmeier, Gazze'deki bu durumun, dün yaşanan (İsrail'in yardım için toplanan sivilleri katletmesi) yüzlerce kişinin canına kıyıldığı talihsiz ve dehşet verici olaylara sebep olduğunu aktardı.