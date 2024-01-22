Dünya Sağlık Örgütü uyardı. Kovid-19'dan 20 kat daha ölümcül X hastalığı kapıda

Dünya Ekonomik Forumu, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlendi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, oturumda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gizemli bir hastalık olarak tanımlanan X hastalığına ilişkin bilgiler veren Ghebreyesus, dünyada büyük bir salgın haline gelebileceğinin sinyalini vererek tedbirli olunmasını önerdi.

20 KAT DAHA ÖLÜMCÜL

Ghebreyesus, X hastalığının koronadan 20 kat daha ölümcül bir hastalık olduğunun altını çizdi.

Ayrıca, 2021 yılının başında hastalığa ilişkin analiz yayınlayan DSÖ, hastalığın 75 milyon insanın ölümüne sebep olabileceğine ve her 5 yılda bir yeni bir salgın haline gelebileceğini belirtti.

PANDEMİYE KARŞI ANLAŞMA

Mayıs ayında tüm ülkelerin ortak düşmanları olan pandemiye karşı bir anlaşma yapmalarını umut ediyorum diyerek sözlerine başlayan Ghebreyesus, "Bilinmeyen faktörler var ve ne olacağı değil, ne zaman olacağı önemli. Bu nedenle bilmediğimiz hastalıklar için bir yer tutucuya ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullandı

Covid-19 sırasında birçok kişiyi kaybettik diyerek sözlerine devam eden Ghebreyesus, çünkü onları yönetemedik. Kurtarılabilirlerdi, ancak yer veya yeterli oksijen yoktu. Bu durumda ihtiyaç olduğunda genişleyebilecek bir sistem nasıl oluşturabiliriz?" ifadelerini kullandı.

NET MESAJ VERİLDİ

Ghebreyesus, dünyanın bir sonraki salgına daha etkili bir şekilde tepki verebilmesi için anlaşma yoluyla ortak bir müdahalenin önemine dikkat çekti. Ghebreyesus Davos'taki konuşmasında, "Olabilecek bir durumu önceden tahmin etmek, tarihimizde birçok kez yaşandığı için daha iyidir ve buna hazırlıklı olmalıyız. Hazırlıksız olmamamız gereken bazı durumlar var; bilinmeyen faktörlere karşı da hazırlıklı olabiliriz" şeklinde net bir mesaj iletti.