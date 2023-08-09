Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan Kovid-19 açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 salgınının küresel bir sağlık tehdidi olmaya devam ettiğini belirtti.

KAYNAK: AA
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan Kovid-19 açıklaması

Ghebreyesus, son üç ayda vaka ve ölümlerde düşüş yaşandığını ancak bazı ülkelerin veri bildirmediğini kaydetti. Ghebreyesus, aşılama, toplum bağışıklığı ve klinik bakım sayesinde ciddi hastalık ve ölüm riskinin bir yıl öncesine göre çok daha düşük olduğunu ifade etti.

YENİ VARYANTLAR TAKİP EDİLİYOR

Ghebreyesus, DSÖ’nün çeşitli varyantları takip ettiğini söyledi. Bunlardan biri olan Eris varyantının (EG.5) izlenmesi gereken varyant statüsüne yükseltildiğini duyurdu. Ghebreyesus, Eris’in yaygınlığında istikrarlı bir artış olduğunu ve 51 ülkeden 7 binin üzerinde numune paylaşıldığını aktardı. Ghebreyesus, “Vaka ve ölümlerde ani bir artışa neden olabilecek daha tehlikeli bir Covid-19 varyantının ortaya çıkma riski devam ediyor.” dedi.

ÜLKELERE ÖNERİLER

Ghebreyesus, DSÖ Acil Durum Komitesi’nin tavsiyesi üzerine ülkelere Covid-19 ile mücadele konusunda önerilerde bulundu. Ghebreyesus, tüm ülkeleri, daha uzun vadeli sürdürülebilir Covid-19 yönetimine geçmek için ulusal Covid-19 programlarını güncellemesi gerektiğini kaydetti. Ghebreyesus, ayrıca ülkelere Covid-19 ile ilgili gözetimi sürdürme, verileri DSÖ’ye veya açık kaynaklara bildirme ve riskli gruplarda yer alan kişiler için Covid-19 aşısının sunulmaya devam etme çağrısında da bulundu. Ghebreyesus, “Geleceği tahmin edemeyiz ama ona hazırlanabiliriz.” diye konuştu.

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