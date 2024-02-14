Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni salgın uyarısı geldi. Çin'de bir kişi öldü

Kaynak: Haber Merkezi
Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni salgın uyarısı geldi. Çin'de bir kişi öldü
Dünya Sağlık Örgütü’nden Çin'de bir kişi ölmesine neden olan kuş gribi virüsüne dair uyarılar geldi.

Çin'de yaşayan 60 yaşındaki bir kadın, hem grip hem de kuş gribi virüslerine yakalanarak hayatını kaybetti.

Bu, iki farklı kuş gribi virüsüne (H10N5 ve H3N2) maruz kalan ve ölen ilk insan vakası olarak kayıtlara geçti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu olayın insan sağlığı için oluşturduğu riski değerlendirmek üzere harekete geçti.

Kadın, ölmeden önce canlı kümes hayvanları satın almıştı. Bu hayvanlardan alınan örneklerde, kuş gribi virüslerinin izleri bulundu.

Kadın, hastalık belirtileri göstermeye başladıktan üç gün sonra hastaneye başvurdu. Ancak durumu ağırlaşarak beş gün sonra başka bir hastaneye sevk edildi.

Testler, kadının iki farklı kuş gribi virüsüne sahip olduğunu ortaya çıkardı. Fakat tedaviye yanıt vermedi ve kısa süre sonra öldü.

DSÖ sözcüsü, kadının enfeksiyonunun sporadik bir olay olduğunu ve insandan insana bulaşma olasılığının düşük olduğunu belirtti.

Ancak, kuş gribi virüslerinin hayvanlarda ve insanlarda nasıl yayıldığını anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini de vurguladı.

DSÖ, insanların enfekte kuşlarla veya ortamlarla temas etmemesi gerektiğini de hatırlattı.

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