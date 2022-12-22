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Arjantin Messi için para basıyor

Arjantin Merkez Bankası, dünya şampiyonası nedeniyle milli takımı Messi'yi onurlandırmak için özel bir para basmayı planlıyor.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 09:09
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Dünya Şampiyonu olan Arjantin Lionel Messi için para basıyor

Arjantin Messi için para basıyor
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Halktan gelen yoğun istek nedeniyle, her ikisi de futbol fanatiği olan banka şefleri Eduardo Hecker ve Lisandro Cleri bu konuda hükümete bir öneri yaptı.

Arjantin hükümeti onay verirse, 1000 Peso'luk banknotun ön yüzünde Arjantin'in 2022 Dünya Kupası zaferini kutlayan bir yazıyla birlikte Messi'nin yüzü yer alacak.


Arka tarafında ise Arjantin milli takımının Lusail Stadyumu'nda kupayı kaldırdığı anın bir görüntüsü kullanılacak.

Arjantin, 1978'de ilk Dünya Kupası'nı kazandığında da özel bir para basılmıştı.

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