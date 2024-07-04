Dünya şampiyonu sporcunun cesedi bulundu

2003'te Paris'te dünya şampiyonu olan ve 2004 Olimpiyatları'nda yarışan 42 yaşındaki sporcunun kimliği belirsiz kişilerce vurularak öldürüldüğü açıklandı.
Freitag'ın ailesi yorum yapmayı reddederken polis, cesedi Pretoria şehrindeki bir mezarlığın yakınındaki bir tarlada bulduklarını söyledi.
Freitag'ın kız kardeşi Chrissie Lewis, 17 Haziran sabahı annesinin evinden ayrıldıktan sonra kaybolan Freitag'ı bulmak için sosyal medyada yardım çağrısında bulunmuştu. Lewis, atletizm kariyeri sona erdikten sonra uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ettiğini açıklayarak sevenlerini üzmüştü.
Freitag, gençler ve büyükler kategorilerinde dünya şampiyonluğu kazanan seçkin sporcular arasında yer alıyordu.
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