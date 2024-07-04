Dünya şampiyonu sporcunun cesedi bulundu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünya şampiyonu sporcunun cesedi bulundu

Güney Afrika Polisi, geçen ay kaybolan eski yüksek atlama dünya şampiyonu Jacques Freitag'ın cesedini bulduğunu açıkladı.

2003'te Paris'te dünya şampiyonu olan ve 2004 Olimpiyatları'nda yarışan 42 yaşındaki sporcunun kimliği belirsiz kişilerce vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Freitag'ın ailesi yorum yapmayı reddederken polis, cesedi Pretoria şehrindeki bir mezarlığın yakınındaki bir tarlada bulduklarını söyledi.

Freitag'ın kız kardeşi Chrissie Lewis, 17 Haziran sabahı annesinin evinden ayrıldıktan sonra kaybolan Freitag'ı bulmak için sosyal medyada yardım çağrısında bulunmuştu. Lewis, atletizm kariyeri sona erdikten sonra uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ettiğini açıklayarak sevenlerini üzmüştü.

Freitag, gençler ve büyükler kategorilerinde dünya şampiyonluğu kazanan seçkin sporcular arasında yer alıyordu.

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