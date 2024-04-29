Dünya üzerinde yaşanabilir 10 şehir

Kaynak: Haber Merkezi
Dünya üzerinde yaşanabilir 10 şehir
Dünya üzerinde yaşanabilir şehirlerin belirlenmesi, birçok faktöre bağlıyken, ilk 5 sırada Avusturya, İsviçre, Yeni Zelanda, Almanya ve Kanada yer alıyor.

Yaşanabilirlik kriterinde genellikle; yaşam kalitesi, güvenlik, sağlık hizmetleri, eğitim, çevre dostu politikalar ve ekonomik istikrar gibi kriterler baz alınır.

Dünya geneline bakıldığında bu kriterleri sağlayan şehirler, yaşanabilirlik konusunda öne çıkmaktadır.

İşte dünya üzerinde yaşanabilir olarak kabul edilen 10 şehir:

1 - Viyana, Avusturya

2 - Zürih, İsviçre

3 - Auckland, Yeni Zelanda

4 - Münih, Almanya

5 - Vancouver, Kanada

6 - Kopenhag, Danimarka

7 - Sydney, Avustralya

8 - Tokyo, Japonya

9 - Helsinki, Finlandiya

10 - Melbourne, Avustralya

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