Dünya üzerinde yaşanabilir 10 şehir

Yaşanabilirlik kriterinde genellikle; yaşam kalitesi, güvenlik, sağlık hizmetleri, eğitim, çevre dostu politikalar ve ekonomik istikrar gibi kriterler baz alınır.
Dünya geneline bakıldığında bu kriterleri sağlayan şehirler, yaşanabilirlik konusunda öne çıkmaktadır.
İşte dünya üzerinde yaşanabilir olarak kabul edilen 10 şehir:
1 - Viyana, Avusturya
2 - Zürih, İsviçre
3 - Auckland, Yeni Zelanda
4 - Münih, Almanya
5 - Vancouver, Kanada
6 - Kopenhag, Danimarka
7 - Sydney, Avustralya
8 - Tokyo, Japonya
9 - Helsinki, Finlandiya
10 - Melbourne, Avustralya