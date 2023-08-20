Dünya yeni pandemi ile karşı karşıya. Eris virüsü 51 ülkeye yayıldı

Tüm dünyada milyonlarca kişinin hayatını kaybettiği ve sokağa çıkma yasakları, maske ve aşı tartışmalarıyla kriz yaratan koronavirüsün yeni varyantı Eris virüsü, 51 ülkeye yayıldı.

Dünya yeni pandemi ile karşı karşıya. Eris virüsü 51 ülkeye yayıldı

Üç yıl önce Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyada yayılan ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin ardından, dünya yeni bir pandemi tehlikesi altında.

Koronavirüsün yeni varyantı Eris vakaları onlarca ülkeye yayıldı. ABD, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde hem vaka sayılarında hem de hastaneye yatışlarda önemi artışlar var.

Gazete Oksijen’in haberine göre; Dünya Sağlık Örgütü tüm ülkelere Eris vakalarını takip etme uyarısı yaptı. Uzmanlar özellikle eylülden itibaren kapalı mekanlarda daha fazla zaman geçirilmeye başlanmasıyla birlikte vaka sayılarında dünya genelinde önemli artışlar kaydedilebileceği uyarısı yapıyor.

'FORNAX' DA ABD'DE YAYILIYOR

Bir başka varyant olan ‘Fornax’ FL.1.5.1 da yine ABD kaynaklı olarak yayılmaya başladı. Fornax, New York’ta şimdiden en çok rapor edilen varyant haline geldi. Uzmanlar yaşanacak yeni dalgayı “Tsunami değil ama yüksek bir deniz seviyesi olacak” diye tarif ediyor.

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