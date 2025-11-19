Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın transfer listesinde olduğu konuşulan Premier Lig ekibi Aston Villa’nın yıldızı Jadon Sancho, rapçi sevgilisi Saweetie ile Türkiye’ye geldi.

Önceki gece Sirkeci’deki bir mekânda görüntülenen çift, kapıdaki gazetecileri fark edince panikledi. Dünyaca ünlü futbolcu Jadon Sancho şu sıralar sevgilisi Saweetie ile İstanbul’da tatil yapıyor.

Önceki gece Sirkeci’de bir gece kulübüne uğrayan aşıklar, dışarıda bekleyen basın mensuplarını görünce şaşkınlık yaşadı.

Tam yarım saat araçlarından inmeyen Sancho ve Saweetie, mekân güvenliğinin muhabirlerle tartışması sonrası VIP minibüsünü kapıya sıfır çektirdi. Jadon Sancho ile Saweetie yüzlerini gizlemek için ellerinden geleni yaptı.

Araç kapıya yanaştıktan sonra hızlıca içeri giren Jadon Sancho ve sevgilisi Saweetie, araç içindeyken yüzlerini tamamen kapattı.

JADON SANCHO KİMDİR?

Manchester United’dan kiralık olarak Aston Villa’da kanat oyuncusu olarak forma giyen İngiliz profesyonel futbolcudur.

Daha önce Watford ve Manchester City altyapılarında oynayan Sancho, ilk profesyonel sözleşmesini 2017’de Borussia Dortmund ile imzalamıştı.

Dortmund’da geçirdiği dört sezonda 137 maça çıkan yıldız oyuncu, 2019 DFL-Süper Kupa ve 2020-21 DFB-Pokal şampiyonluğu yaşadı, kupada gol kralı oldu. 2021’de Manchester United’a dönen Sancho, ikinci sezonunda EFL Kupası’nı kazandı.

Ardından 2024’te kiralık olarak döndüğü Dortmund ile Şampiyonlar Ligi finali oynadı, 2025’te ise Chelsea formasıyla UEFA Konferans Ligi’ni kazanıp finalde gol attı.

Sancho, 2017 FIFA U-17 Dünya Kupası şampiyonu İngiltere kadrosunda yer aldı.

A milli takım formasını ilk kez 2018’de giyen yıldız, UEFA Euro 2020’de de mücadele etti.