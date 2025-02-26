Dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda çığ düştü! Korku dolu anlar kameraya yansıdı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Dünyaca ünlü turizm merkezi Rize'nin Ayder Yaylası'nda aynı yerde 1 gün arayla 2 kez çığ düştü. Korku dolu anlar kamera kayıtlarına yansıdı.

Rize Çamlıhemşin'e bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na dün sabah saatlerinde çığ düşmüştü. Aynı yerde bu akşam ikinci kez çığ düştü.

Gelintülü Şelalesi'nden inen kar kütleleri bir anda Ayder Deresi'nin olduğu vadiye düştü.

Çığın düştüğü bölgede yaşam olmaması oluşabilecek bir felaketin önüne geçerken düşme anı ise yayladaki işletmelerin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda çığ düştü! Korku dolu anlar kameraya yansıdı

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Çığ düşmesinin ardından bir açıklama yapan Rize Valiliği, herhangi bir can kaybının olmadığına vurgu yaparak hasar tespit çalışmasının başlatıldığını duyurdu.

Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada "Çamlıhemşin/Ayder'de bu gece meydana gelen çığ maddi hasara yol açmış olup, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Hasar ve zarar tespit çalışmaları ilgili kurumlarımızca hızla gerçekleştirilecektir. İlimizde son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı, mevcut kar örtüsüne yeni kar yükü ekleyerek ağırlığın artmasına ve erime sonucu kar kütlesinin gevşemesine neden olmuştur. Bu durum, özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskini artırmaktadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır. Yetkililerin uyarıları dikkate alınmalı, riskli bölgelere girilmemeli ve güvenlik önlemleri ihmal edilmemelidir" ifadelerine yer verildi.


Alınması gereken önlemlerinde sıralandığı açıklamanın devamında "Dik yamaçlardan ve eğimli arazilerden uzak durun. Yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerde gereksiz yere bulunmayın. Gürültü ve titreşim oluşturabilecek hareketlerden kaçının. Meteoroloji ve AFAD yetkililerinin uyarılarını takip edin. Yetkili kurumların açıklamalarını takip edin. Acil durumlarda tek numara 112'yi arayınız" ifadeleri kullanıldı.

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