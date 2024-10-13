Dünyaca ünlü balın hasadına başlandı

Türkiye'nin en değerli ve doğal balları arasında yer alan Bitlis karakovan balının hasadına başlandı.

Zengin florası ve geleneksel üretim yöntemleri ile dikkat çeken Bitlis karakovan balı hasadı, hem bölge halkı hem de üreticiler için büyük bir öneme sahip. Bitlis'teki arıcılar, doğal şartlarda yetiştirdikleri arılardan elde ettikleri balı, yüzyıllardır süregelen geleneksel yöntemlerle hasat ediyor. Özellikle ilaçsız ve katkısız üretim yapılan karakovan balları, sağlık açısından da tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Bitlis karakovan balı, yüksek rakımlı yaylalarda üretilmesi ve tamamen organik şartlarda elde edilmesi sebebiyle büyük ilgi görüyor.

Mehmet Beyhan isimli balcı, babamdan miras kalan arıcılık mesleğini yıllardır sürdürdüğünü belirterek, "Köyümüzde karakovan balı üretimi yapıyoruz. Dört yıl önce aldığım hibe desteğiyle işe başladım ve bu yıl hasadımıza başladık. Geçen yıl verim düşüktü, ancak bu yıl verimin daha yüksek olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Beyhan, ürettikleri karakovan balının sağlığa olan faydalarına da dikkat çekerek, "Aromaları bin bir çiçekten toplanan ballarımız, insan sağlığına ve özellikle çocukların gelişimine önemli katkı sağlıyor. Ballarımızda şeker bulunmadığı için şeker hastalığı olan kişiler bile gönül rahatlığıyla tüketebilir" diye konuştu.