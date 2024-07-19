Dünyaca ünlü balın kilosu altınla yarışıyor

Anzer Yaylası, eşsiz çiçek florası ile ünlü ve bu yıl bal fiyatları rekor seviyeye ulaştı. Kilogram başına 2 bin 500 TL olarak belirlenen Anzer balının fiyatı, bu yıl 4 bin TL’ye yükseltildi.

Hacettepe Üniversitesi, Anzer’deki bal üretim bölgelerine kendi kovanlarını kurarak mühürledi. Bu kovanlardan alınacak numuneler, üniversitenin referans ürünü olarak kullanılacak ve bal sağımının ardından analiz için Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne gönderilecek. Numuneler, üniversitenin çiçek listesi yerine kendi referans ballarından örnek alınarak tahlil edilecek.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, bu yıl hava koşullarının iyi gitmesiyle verimli bir sezon beklediklerini belirtti. Ancak, son dönemde hava koşullarındaki değişiklikler nedeniyle üretimde biraz gerileme yaşandığını ifade etti. Bal sağımı, ağustos ayının 1’i ile 20’si arasında gerçekleşecek ve ardından ballar kooperatif tarafından toplanarak Rize’deki dolum tesislerinde saklanacak.

KİLOSU 4 BİN TL

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri numune alarak Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi’ne gönderecek. Ballar, uygunluğu onaylandıktan sonra coğrafi işaretli olarak işlenip satışa sunulacak.

Deniz, Anzer balının fiyatlarının arttığını ve kilogramının 4 bin TL olarak belirlendiğini açıkladı. Yarım kilogramlık balın fiyatı 2 bin TL, 250 gramlık balın ise 1 bin TL olarak belirlendi.