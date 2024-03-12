Dünyaca ünlü banka enflasyon beklentisini açıkladı

Fitch'ten Türkiye için enfalsyon açıklaması geldi. Enflasyon öngörülerini paylaşan Morales, TCMB'nin yüzde 36'lık enflasyon projeksiyonuna karşın Fitch Ratings'in enflasyon beklentisinin yüzde 40 seviyesinde olduğunu söyledi. Morales, "Enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 58 seviyesinde gerçekleşmesini ve yüzde 29'a inmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'nin mevcut ekonomi politikalarını değerlendirdi, enflasyon beklentilerine yönelik konuştu.

Morales, "Politika değişikliğinin etkinliği, rezerv seviyelerindeki iyileşme, dolarizasyonu artırmadan döviz korumalı mevduatların azaltılması, cari açığın düşürülmesi ve enflasyon beklentilerinin hafifletilmesine ilişkin gelişmeler, geçen hafta cuma günü açıkladığımız değerlendirmemizi doğruluyor" dedi.

"ENFLASYON TEMEL SORUN OLMAYA DEVAM EDECEK"

Morales, gelecek birkaç yılda önemli ölçüde düşüş beklenmesine rağmen enflasyonun Türkiye ekonomisi için temel politika zorluğu olmaya devam ettiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk iki ayında gördüğümüz enflasyon, geçen yılın sonundan bu yana uygulanan bazı politika tedbirlerini yansıtıyordu. Bunlardan biri, yılbaşında asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk zam. Bu durum iç talebe ve hane halkı tüketimine bir miktar ivme kazandırdı. Ayrıca, kamu harcamalarının ve kredi kartı kullanımının arttığını gördük. Bu faktörlerin, yılın ilk iki ayında enflasyonist baskıların artmasına yol açtığının farkındayız."

Öte yandan, TCMB'nin yüzde 36'lık enflasyon projeksiyonuna karşın Fitch Ratings'in enflasyon beklentisinin yüzde 40 seviyesinde olduğunu söyleyen Morales, "Enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 58 seviyesinde gerçekleşmesini ve yüzde 29'a inmesini bekliyoruz. Ancak enflasyon sadece bu yıl ve gelecek yıl için değil, orta vadede Türkiye için temel bir politika sorunu olmaya devam ediyor" diye konuştu.