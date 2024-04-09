Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası 'Kara Sevda' bestesini çaldı

Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası, ünlü müzisyen Toygar Işıklı’nın, Kara Sevda dizisi için bestelediği parçayı çalarak büyüleyici bir performansa imza attı. Ünlü müzisyen Toygar Işıklı, bestelediği dizi müzikleriyle oldukça beğenilen bir sanatçı ve Kara Sevda dizisi için bestelediği “İntikam Yemini” isimli beste de popülerliğini sürdürüyor.

BN Team Orkestrası, Toygar Işıklı’nın İntikam Yemini isimli bestesini çalarak büyüleyici görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Söz konusu görüntüler, müzik ve sanatseverlerin beğenisini kazanırken, sosyal medya platformlarında da paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.