Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası 'Kara Sevda' bestesini çaldı

Kaynak: Haber Merkezi Züleyha Öncü
Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası 'Kara Sevda' bestesini çaldı
Tüm dünyada büyük bir şöhrete sahip olan BN Team Orkestrası, müzisyen Toygar Işıklı’nın Kara Sevda bestesini çalarak etkileyici bir performans sergiledi.

Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası, ünlü müzisyen Toygar Işıklı’nın, Kara Sevda dizisi için bestelediği parçayı çalarak büyüleyici bir performansa imza attı. Ünlü müzisyen Toygar Işıklı, bestelediği dizi müzikleriyle oldukça beğenilen bir sanatçı ve Kara Sevda dizisi için bestelediği “İntikam Yemini” isimli beste de popülerliğini sürdürüyor.

BN Team Orkestrası, Toygar Işıklı’nın İntikam Yemini isimli bestesini çalarak büyüleyici görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Söz konusu görüntüler, müzik ve sanatseverlerin beğenisini kazanırken, sosyal medya platformlarında da paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.

ekran-goruntusu-2024-04-09-090725.png

ekran-goruntusu-2024-04-09-090709.png

ekran-goruntusu-2024-04-09-090648.png

ekran-goruntusu-2024-04-09-090635.png

ekran-goruntusu-2024-04-09-090618.png

ekran-goruntusu-2024-04-09-090605.png

ekran-goruntusu-2024-04-09-090552.png

ekran-goruntusu-2024-04-09-090536.png

Son Haberler
İstanbul'dan Uludağ cam gibi göründü. Tatilciler İstanbul'u terk edince Gündem
İstanbul'dan Uludağ cam gibi göründü. Tatilciler İstanbul'u terk edince
AİHM’den Osman Kavala ile ilgili flaş karar Gündem
AİHM’den Osman Kavala ile ilgili flaş karar
UEDAŞ ekipleri bayram mesaisinde Yerel Haberler
UEDAŞ ekipleri bayram mesaisinde
Ücretsiz arsa dağıtıyorlar. Önce gidenler en güzel yerleri alıyor Ekonomi
Ücretsiz arsa dağıtıyorlar. Önce gidenler en güzel yerleri alıyor
Kadının kocası evi bastı. Balkondan aşağıya donla kaçtı. Alt kattaki teyze süpürgeyle girişti Dünya
Kadının kocası evi bastı. Balkondan aşağıya donla kaçtı. Alt kattaki teyze süpürgeyle girişti
İhracatçıdan yeni dönemde finansman ve kur beklentisi Ekonomi
İhracatçıdan yeni dönemde finansman ve kur beklentisi
Zeynep Bastık bir ilki gerçekleştirdi. Rekor üstüne rekor kırdı Magazin
Zeynep Bastık bir ilki gerçekleştirdi. Rekor üstüne rekor kırdı