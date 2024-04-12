Dünyaca ünlü çikolata firması iflas etti. Ürünlerini bedava dağıtıyor

Lüdenscheid yaya bölgesinde yer alan Hussel şekerleme dükkanı, Paskalya tatilinden bu yana kapalıydı. Hussel şekerleme şubesinde çalışanlar, rafları temizledikten sonra ücretsiz çikolata dağıtımına geçti.

Mağaza, Paskalya hafta sonundan beri kapalı olup, yakın zamanda kalıcı olarak kapanacağı yönünde dedikodular vardı. Ancak şirket, bu iddiaları reddederek mağazanın sadece kısa bir süre için kapalı olduğunu duyurdu.

Çalışanlar şu anda Hagen, Iserlohn ve Dortmund’daki diğer şubelere yönlendirilmiş durumda. “Münchner Merkur” gazetesine göre, mağaza büyük oranda boşaltılmış ve çoğunlukla Paskalya şekerlemeleri kalmış. Şirket, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

REKOR OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Deutsche Confiserie Holding’e ait Hussel, Şubat ayında iflas başvurusunda bulundu. Holdingin diğer bağlı kuruluşları olan Arko ve Eilles kahve ve çay şirketleri de bu durumdan etkilendi. Bu, son yıllarda yaşanan ikinci iflas vakasıydı.

Üç şirket, daha önce 2021’de COVID-19 krizi sebebiyle iflas etmiş ve daha sonra toparlanmayı başarmıştı.

Geçen ay, diğer şirketler de iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldı ve bu, yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti. Yine de uzmanlar, geleceğe dair umutlu olduklarını belirtiyorlar.