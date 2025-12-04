Hip-hop ve caz dansının sevilen ismi Donyelle Jones, 46 yaşında meme kanseriyle verdiği 9 yıllık cesur mücadeleyi kaybetti. Resmî açıklamaya göre ünlü dansçı 2 Aralık 2025 sabahı hayata veda etti.

2006’da “So You Think You Can Dance” yarışmasında üçüncü olarak yıldızı parlayan Donyelle Jones, uzun süren kanser tedavilerinin ardından yaşamını yitirdi.

46 yaşındaki dansçının vefatı, ailesi tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Donyelle Jones’a 2016’da evre 3C meme kanseri teşhisi konmuş, geçirdiği ameliyatlar ve kemoterapilere rağmen hastalık metastaz yapmıştı.

Yıllarca sahnelerden uzak kalsa da hayranları ve yakınları onu her zaman “savaşçı ruhlu dansçı” olarak andı.

Ailesinin vefat duyurusunda “Karşısına çıkan her gün kanseri tek tek yendi” sözleri yer aldı.

Jones, 2006’daki yarışmanın ardından dans kariyerini başarıyla sürdürmüş, sahne enerjisi, koreografi yeteneği ve pozitifliğiyle iz bıraktı.

DONYELLE JONES KİMDİR?

Donyelle Jones (tam adı Donyelle Denise Wilson), 3 Temmuz 1979 doğumlu Amerikalı dansçı, oyuncu ve koreograftı. Hip-hop ve caz dansı stilleriyle tanınan Jones, özellikle 2005-2006 yıllarında Fox’un “So You Think You Can Dance” yarışmasının 2. sezonunda üçüncü olarak geniş kitlelerce fark edildi.

Los Angeles doğumlu olan Jones, yarışmadaki enerjik performansları, koreografik yeteneği ve pozitif kişiliğiyle izleyicilerin kalbini kazanmış; finalde Benji Schwimmer ve Travis Wall’ın ardından üçüncü sırayı almıştı.Dans kariyerine genç yaşta başlayan Jones, hip-hop ve cazın yanı sıra pek çok stilde ustalaşmıştı.

SYTYCD sonrası profesyonel sahnelerde aktifti: Tyce Diorio ile “Just Another Man” sahne prodüksiyonunda çalışmış, Wayne Brady’nin Las Vegas’taki Venetian şovunda yer almıştı.

Ayrıca oyunculukta da adını duyurdu; “Be Cool” (2005) ve “Spirited” (2022) gibi filmlerde rol aldı, “So You Think You Can Dance”ın çeşitli bölümlerinde yardımcı ekip olarak görev yaptı.

2016 yılında evre 3C meme kanseri teşhisi konan Jones, 9 yıla yakın süren zorlu bir mücadele verdi. Tedaviler, ameliyatlar ve kemoterapilere rağmen hastalık metastaz yaparak ilerledi.

Bu süreçte sahnelerden uzak kalsa da “Dancers Against Cancer” gibi örgütler tarafından desteklendi ve “savaşçı ruhlu dansçı” olarak anıldı.

Yakın çevresi ve hayranları, onun direncini ve hayata tutunma azmini hep övgüyle andı.Ne yazık ki 46 yaşında, 2 Aralık 2025 sabahı meme kanseriyle mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Ailesi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada onu “Karşısına çıkan her gün kanseri tek tek yendi” diye tanımlayarak veda etti.

Jones, dans dünyasında ilham kaynağı olarak hatırlanmaya devam ediyor; enerjisi ve cesareti birçok sanatçıyı etkilemiş bir figür olarak sonsuza dek yaşayacak.