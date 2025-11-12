Kalp rahatsızlığı sebebiyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Muazzez Abacı, 78’inci doğum gününde yaşamını yitirdi.

DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

1 Kasım tarihinde hastaneye kaldırılan usta sanatçı Abacı'nın böbreklerinde sorun oluştuğu ve tedavisine yoğun bakımda devam edileceği ifade edilmişti.

Muazzez Abacı'nın menajeri Taner Budak, acı haberi sosyal medyadan duyurdu.

Budak, 'Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 12 Kasım 2025 tarihinde 78. doğum günün kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak' sözlerini sarf etti.

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

Hicran Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947, Ankara doğdu. Babası Oktay Altıoklar'dır. İlkokula yatılı olarak başladığı Ankara Koleji'nde liseye kadar okudu.

İlk olarak Ankara Radyosuna 1966'da girdi. 1973'te ilk plağı Bir Sen Kaldın İçimde Kervan Plak yapımcılığında ile çıkardı. Klasik ve çok sesli Türk Müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri oldu ve çok sevildi. Radyo yılları sonrasında İstanbul'daki gazinoların aranılan assolistlerinden biri olmakta gecikmedi ancak istikrarsız özel hayatı nedeniyle sahne ve plak çalışmaları kesintilere uğradı. Sırasıyla Kervan, As, Yavuz Plak şirketleri hesabına pek çok 45'lik ve LP doldurdu. Başlıca albümleri Dönüş (1978), Yasemen (1981), Sevdiklerinizle (1983), Şakayık (1986), Felek (1989), Vurgun (1990), Sensiz Olmadı (1991) ve Efendim (1992) olan sanatçı özellikle "Şakayık" ve "Vurgun" adlı kendisiyle özdeşleşmiş iki eseriyle hemen hatırlanır.

1990 yılında Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı "Vurgun" adlı şarkı ve albümle kariyerinin zirvesine çıkan sanatçı, 1998'de Kültür Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı ünvanına lâyık görülmüştür.

2000'li yılların başlarında, Türk Sanat Müziği'ndeki genel durgunluğun ve gerilemenin de etkisiyle, kendini müzik gündeminden belirgin şekilde geri çekmiştir.

1969 yılında dünyaya getirdiği doktor olan kızı Saba'nın babası ilk eşi polis memuru Abdurrahman Abacı'dır. Daha sonra avukat Atilla Kurtbaş ile iki yıl süren (1973-1975) bir evlilik yaptı.