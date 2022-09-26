Bazıları Türkçeyi küçük görüp Arapça’yı överken dünyaca ünlü dilbilimciler Türkçe için neler söyledi

Ulus devletin esaslarından biri de dildir. Serüveni tarihin derinliklerine uzanan Türkçe ise dünyanın hem en eski dillerinden biridir hem de başlı başına bir duygu, düşünce, mantık ve felsefe dilidir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti’nde onun sağladığı haklarla yaşayan ve Türkçe konuşan bazı kendini bilmezler her ne kadar Türkçe’yi kötüleme yarışına girse de her ne kadar Arap dilini yüceltmeye çalışsa da Türk milletini millet yapan, ulus yapan kıymetli Türkçemizdir.

"GRAMERİ OKUMAK BİLE GERÇEK BİR ZEVK"

Ünlü Alman dilbilimci Max Müller, 1861 yılında piyasaya sürdürdüğü ‘The science of language’ kitabıyla Türkçe’nin ne denli kurallı bir dil olduğunu göstermektedir.

Türkçe dili için kitabının bir kısmında Müller, “…Türkçe’yi söyleyip yazmak için en ufak bir istek beslenmemiş olsa dahi, bir Türkçe grameri okumak bile gerçek bir zevktir.” ifadelerini kullanmıştır.

Müller’in kitabında yer alan ifadeler şöyle:

“Türkçe’yi söyleyip yazmak için en ufak bir istek beslenmemiş olsa dahi, bir Türkçe grameri okumak bile gerçek bir zevktir.

Kiplerdeki hünerli tarz, bütün çekimlerde egemen olan kurallara uygunluk, yapımlarda baştan başa görülen saydamlık, dilde parıldayan insan zekasının harikalı kudretini duyanlar hayrete düşmekten geri kalmaz.

Bu öyle bir gramerdir ki, bir billur içinde bal peteklerinin oluşunu nasıl seyredebilirsek, onda da düşüncenin iç oluşlarını öyle seyredebiliriz.

Türk dilinin gramer kuralları o kadar düzenli, o kadar kusursuzdur ki, bu dili bilginlerinden oluşmuş bir kurul, bir akademi tarafından bilinçle yapılmış bir dil sanmak olasıdır.”

Öte yandan Türk Araştırmaları Ensitüsü Başkanı Prof. Dr. David CUTHELL ise Türkçe hakkında şunları söylüyor:

"Birçok yabancı dil bilirim. Bu diller arasında Türkçe öyle farklı bir dildir ki, yüz yüksek matematik profesörü bir araya gelerek Türkçeyi yaratmışlar sanki.. Bir kökten bir düzüne sözcük üretiliyor. Ses uyumuna göre anlam değişiyor. Türkçe öyle bir dildir ki, başlı başına bir duygu, düşünce, mantık ve felsefe dilidir."

Yakın dönemde Türkiye’ye alınan milyonlarca göç başta demografik yapıyı tehdit etmekle birlikte dilimizi, gelenek ve göreneklerimizi de tehdit ediyor. Ülkede Suriyeli, Afgan, Pakistan nüfusu 15 milyonu aşarken hemen her ilin cadde ve sokaklarını Arapça yazılı tabelalar kaplamaya devam ediyor.

Türk nüfusu ve Türk dili hiç olmadığı kadar tehlike altında.

OKTAY SİNANOĞLU: TÜRKÇE GİDERSE TÜRKİYE GİDER

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, bilim adamı sorumluluğuyla Türkçenin dünya dilleri arasında bilim dili olmaya en uygun dillerden biri olduğunu dile getirmiştir.

Sinanoğlu’nun Türkçe ve dil ile ilgili sözleri şöyledir:

"Türk demek Türkçe demektir. Ne mutlu Türk'üm diyene" demiş Atatürk. Bu lafın başını kesmişler.

"Dilini unutan kavimlerin tarihten adları bile silinir gider. Anadolu, böyle yok olmuş kavimlerin binlerce yıl sonra kazılarda bulunan çanak çömlek kırıntıları ile doludur."

"Türkçe'ye sahip çıkarsan Türkiye'ye de sahip çıkarsın."

"Dil olmayınca insanların benlikleri olmaz.İnsanlar kendi kültürlerinden kopar ve ondan sonra devletle millet arasında bir bölünme meydana gelir.İnsan diliyle beraber düşünür ve hisseder."

"Laiklik Atatürkçülüğün önemli ilkelerindendir. Atatürkçülüğün en az laiklik kadar önemli ilkeleri de var. Türk diline, eğitimine, tarihine önem verilmeli, geliştirilmeli ki, Türk adı tarihte yaşasın. Atatürkçüyüz deyip tam tersini yapıyorlar."

"Türkçe konuşurken yarı İngilizce laflar sokuşturmak marifet değil, kimliksizlik, haysiyetsizlik alametidir."

Kaynak: Arkagüverte