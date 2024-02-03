Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes Gaye Erkan’ın üstünü çizdiren sözlerini açıkladı

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Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes Gaye Erkan’ın üstünü çizdiren sözlerini açıkladı
Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, Hafize Gaye Erkan’ın Erdoğan’ı kızdıran sözleri nedeniyle görevden alındığını ima etti.

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes’ta, görevden alınan merkez bankası başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili yayınlanan haberde, Erkan’ın geçen ayki röportajının Erdoğan’ı kızdırdığı yazıldı.

Erkan geçtiğimiz yıl aralık ayında gerçekleştirdiği röportajda İstanbul’daki kiraların pahalı olması nedeniyle ev bulamadıklarını ve annesine yerleştiğini açıklamıştı. Forbes, bu röportaj sonrası Erdoğan’ın kızdığını belirtildi.

Erkan’ın bu röportajı sonrası Erkan’ın ailesine ait İstanbul Kadıköy’de “Gaye Apartmanı” adıyla bir apartmanın bulunduğu, babasının merkez bankasında bir çalışanı kovduğu yazılmıştı.

Erkan, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, affını talep ettiğini belirtirken Erkan’ın istifa etmediği resmi gazetede yazılanlara göre görevden alındığı ortaya çıkmıştı.

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