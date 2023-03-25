Dünyaca ünlü estetik cerraha ameliyatta Türk hekim eşlik etti

DHA’nın haberine göre; Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü'nden Op. Dr. Alper Eskalen, dünyaca ünlü Plastik Cerrah Prof. Dr. Marcos Sforza ile birlikte canlı cerrahi ameliyatına katıldı.

Her yıl 200'den fazla plastik cerrahın katıldığı kongrede bu yıl Dünyaca ünlü Brezilyalı Plastik Cerrah Prof. Dr. Marcos Sforza canlı cerrahi operasyon gerçekleştirerek deneyimlerini Türk meslektaşlarıyla paylaştı.

Plastik cerrahi tarihinin en ünlü isimlerinden Dr. Ivo Pitanguy'in kliniğinde yetişen ve şu anda İngiltere merkezli dünyanın birçok noktasında eğitmen olarak kongrelere katılan Prof. Dr. Sforza'ya Türkiye'de düzenlenen canlı cerrahi operasyonunda Op. Dr. Alper Eskalen eşlik etti.

Prof. Dr. Sforza ile Op. Dr. Eskalen meme büyütme ve dikleştirme operasyonu gerçekleştirdi.

“UNUTULMAZ BİR DENEYİM OLDU”

Konuyla ilgili konuşan Op. Dr. Eskalen “Katıldığım birçok kongrede sunumlarını ve canlı cerrahi operasyonlarını izlediğim Dr. Sforza ile operasyona girmek benim açımdan oldukça güzel bir deneyim oldu. Kendisiyle geçirdiğim gün boyunca birçok şey öğrendim ve güzel tecrübelere sahip oldum. Gerçekleştirmiş olduğumuz operasyonla ilgili de salonda bulunan ve bizi izleyen meslektaşlarımızdan oldukça pozitif geri dönüşler aldık. Umuyorum Dr. Sforza gibi dünyaca ünlü cerrahlar ilerleyen dönemlerde yine ülkemize gelip deneyimlerini bizlere aktarmaya devam eder” ifadelerini kullandı.