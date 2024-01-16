Dünyaca ünlü firma bundan sonra bir Türk'e emanet

Dünyanın önde gelen hızlı tüketim şirketlerinden biri olan Unilever'in Avrupa'dan Avustralya'ya Dondurma Genel Müdürü bir Türk oldu. Unilever'in Dondurma İş Grubundaki en büyük pazarı Avrupa bundan sonra Mustafa Seçkin'e emanet.

Unilever Orta Doğu & Türkiye Kişisel Bakım Genel Müdürü ve Unilever Türkiye Ülke Başkanı Mustafa Seçkin, bundan sonra Avrupa'dan Avustralya'ya İngiltere'den Yeni Zelanda'ya kadar olan bölgenin Dondurma Genel Müdürü olarak görev yapacak.

Unilever'in en önemli bölgelerinin başına getirilen Mustafa Şeçkin görevine 1 Şubat tarihinden itibaren başlayacak.

30 yılı aşkın süredir hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli görevler üstlenen Mustafa Seçkin, özellikle gıda ve dondurma kategorisinde deneyimli bir isim...100 yılı aşan bir süredir Türkiye'de faaliyet gösteren Unilever'de önemli bir göreve getirilen Mustafa Seçkin, Türkiye’nin merkez ofisinin yenilenmesiyle birlikte dijitalleşme süreçlerine de öncülük etmişti.

Avrupa, Birleşik Krallık, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda Dondurma Genel Müdürü olarak atanan Mustafa Seçkin, Unilever’in dünya genelinde kişisel bakım iş biriminde en yüksek performans gösteren iş birimleri arasında yer alma başarısını göstermişti.