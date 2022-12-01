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Fleetwood Mac’in vokalisti Christine McVie hayatını kaybetti

İngiliz rock grubu Fleetwood Mac'in klavyecisi, vokali ve söz yazarı Christine McVie, 79 yaşında yaşamını yitirdi. 

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 11:16
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Dünyaca ünlü Fleetwood Mac grubundan Christine McVie yaşamını yitirdi

Fleetwood Mac’in vokalisti Christine McVie hayatını kaybetti
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Dünyaca ünlü  Fleetwood Mac grubunun vokalisti ve 'Little Lies', 'Everywhere', 'Don't Stop', 'Say You Love Me' şarkılarının söz yazarı Christine McVie, kaldırıldığı hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. 

BBC'nin aktardığına göre; İngiliz müzisyenin ailesi, Facebook'tan yaptığı açıklamada, üzüntüsünü dile getirerek, "McVie'nin dünyaca sevilen, saygıdeğer bir müzisyen olarak hatırlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

2014'TE YENİDEN KATILMIŞTI 

McVie, 1971'de dönemin en iyi bilinen rock gruplarından 'Fleetwood Mac'e katılmıştı. 1998'de gruptan ayrıldığını açıklayan McVie, 2014'te 'Fleetwood Mac'e yeniden dahil olmuştu.

İngiliz-Amerikan rock grubu 'Fleetwood Mac', 1967'de Londra'da kurulmuştu. Grup, dünya genelinde 100 milyondan fazla satarak, 1970 ve 80'lerin en başarılı gruplarından biri olmuştu.
 

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