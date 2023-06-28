Dünyaca ünlü futbol efsanesi Barcelona'dan Adana Demirspor'a geliyor

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergileyen Adana Demirspor, önümüzdeki sezon için daha iddialı bir takım kurmanın planları içerisinde.

Bu kapsamda ünlü teknik direktörler ve yıldız futbolcularla görüşmeler devam ediyor.

Fanatik'in haberine göre Mavi Şimşekler teknik direktörlük için eski efsane futbolcu Patrick Kluivert ile anlaşma aşamasına geldi. Kingsley Schindler'i isteyen Adana Demir, geçen sezonun flaş ismi Borini'yi de listeye aldı.

Geçtiğimiz sezon Vincenzo Montella yönetiminde müthiş bir yılı geride bırakan Adana Demirspor, sonrasında İtalyan hoca ile yolları ayırmıştı. Lacivert-Mavililer, gelecek sezon ise Konferans Ligi'nde mücadele edecek ve bu yüzden güçlü bir kadro kurma peşinde. Mavi Şimşekler'de teknik direktörlük için eski efsane futbolcu Patrick Kluivert ile yapılan görüşmelerde önemli bir aşama kaydedildi. 46 yaşındaki çalıştırıcı, ilk kez teknik adam olacak.

Daha önce Twente U-21, Ajax-U19'da görev yapan Hollandalı, PSG'de sportif direktör, Barcelona'da ise gençlik gelişim bölümünde görev yapmıştı.

Son olarak Curaçao'da geçici hocalık yapan Kluivert, Adana'ya sıcak bakıyor. Mavi Şimşekler, transferde de büyük oynayacak. Köln ile kontratı sona eren Kingsley Schindler ile görüşen Adana Demir, yıldız sağ kanadı da renklerine bağlamak istiyor.

Adana ekibinin listesindeki bir diğer ismi de geçen sezon Karagümrük'te harikalar yaratan Fabio Borini olacak. Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de çok istediği İtalyan hücum oyuncusunun kontratı bitti.