Dünyaca ünlü futbol yıldızı ölüm döşeğinde

Düzenleme: Selahattin Ekrekli
Dünyaca ünlü futbol yıldızı ölüm döşeğinde

Liverpool'un efsanesi Alan Hansen'in ağır hasta olduğu ve yoğun bakımda bulunduğu açıklandı.

1970'li ve 80'li yılların yıldız futbolcusu Liverpool efsane kaptanı Alan Hansen'in hastanede ağır hasta olduğu ve yoğum bakımda bulunduğu yazıldı.

whatsapp-image-2024-06-10-at-14-33-51.jpeg

Hansen, Liverpool'da 14 yıl geçirdi.

whatsapp-image-2024-06-10-at-14-37-23.jpeg

Geçirdiği zaman boyunca 8 lig şampiyonluğu, 3 Avrupa Kupası, 2 FA Kupası ve 3 Lig kupası kazanarak toplamda 16 kupa elde etti.

whatsapp-image-2024-06-10-at-14-34-01.jpeg

Alan Hansen, 1977 yılında Patrick Thistle takımından transfer edilmişti.

Savunma oyuncusu, Liverpool'da en çok forma giyen ilk 10 oyuncu arasında bulunuyor ve İskoçya Milli Takımı formasıyla 26 kez forma giydi.

whatsapp-image-2024-06-10-at-14-35-14.jpeg

LIVERPOOL KULÜBÜ AÇIKLAMA YAPTI
Liverpool, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Hansen'in son durumunu bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Liverpool FC'deki herkesin düşünceleri ve desteği, şu anda hastanede ağır hasta olan efsanevi eski kaptanımız Alan Hansen ile birlikte.'' ifadeleri kullanıldı.

whatsapp-image-2024-06-10-at-14-37-50.jpeg

İlgili Haberler
Osman Aşkın Bak'tan WADA çıkarması
Osman Aşkın Bak'tan WADA çıkarması
Dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri belli oldu. Dikkat çeken Mourinho detayı
Son Haberler
Dolar ne kadar olacak? Ünlü kuruluştan sinyal geldi Ekonomi
Dolar ne kadar olacak? Ünlü kuruluştan sinyal geldi
Feci kazada yaşlı adam can verdi Gündem
Feci kazada yaşlı adam can verdi
Son yılan bükücü yılanı kıskıvrak yakaladı Yerel Haberler
Son yılan bükücü yılanı kıskıvrak yakaladı
Pazarda pahalı görünce kendi yetiştirmeye başladı. Şimdi paraya para demiyor Yaşam
Pazarda pahalı görünce kendi yetiştirmeye başladı. Şimdi paraya para demiyor
Bakan Mehmet Şimşek: Bayram dış ticaret açığını artırdı Ekonomi
Bakan Mehmet Şimşek: Bayram dış ticaret açığını artırdı
Yazın sıcak çarpması ve inmeden korunma yöntemleri. Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar Sağlık
Yazın sıcak çarpması ve inmeden korunma yöntemleri. Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar
Adana'da orman yangını Gündem
Adana'da orman yangını