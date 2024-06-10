Dünyaca ünlü futbol yıldızı ölüm döşeğinde

1970'li ve 80'li yılların yıldız futbolcusu Liverpool efsane kaptanı Alan Hansen'in hastanede ağır hasta olduğu ve yoğum bakımda bulunduğu yazıldı.

Hansen, Liverpool'da 14 yıl geçirdi.

Geçirdiği zaman boyunca 8 lig şampiyonluğu, 3 Avrupa Kupası, 2 FA Kupası ve 3 Lig kupası kazanarak toplamda 16 kupa elde etti.

Alan Hansen, 1977 yılında Patrick Thistle takımından transfer edilmişti.

Savunma oyuncusu, Liverpool'da en çok forma giyen ilk 10 oyuncu arasında bulunuyor ve İskoçya Milli Takımı formasıyla 26 kez forma giydi.

LIVERPOOL KULÜBÜ AÇIKLAMA YAPTI

Liverpool, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Hansen'in son durumunu bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Liverpool FC'deki herkesin düşünceleri ve desteği, şu anda hastanede ağır hasta olan efsanevi eski kaptanımız Alan Hansen ile birlikte.'' ifadeleri kullanıldı.