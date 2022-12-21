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La Liga'nın ünlü takımında büyük kriz

İspanya La Liga ekibi Sevilla ligde zor günler geçiriyor. 

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 11:14
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Dünyaca ünlü futbolcu Isco ayrılıyor: Sevilla'da kriz kapıda

La Liga'nın ünlü takımında büyük kriz
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Marca'da yer alan habere göre; Sevilla, orta saha oyuncusu Isco'nun sözleşmesini feshetti. 

Yine haberde yer alan bilgiye göre; karar önümüzdeki saatlerde resmi olarak açıklanacak. 

Real Madrid'le sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Isco, Sevilla'ya transfer olmuştu. 

Isco'nun kariyeri

Futbolculuk kariyerine Valencia'da başlayan Isco, sonrasında Malaga'ya transfer oldu. 2013/14 sezonunda Malaga'da Real Madrid'e giden Isco, Madrid ekibinde 352 maçta süre alırken 53 gol ve 56 asist kaydetti.

30 yaşındaki oyuncu Real Madrid'le 19 kupa kazandı.

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