Dünyaca ünlü futbolcu Survivor'a geliyor! Acun Ilıcalı bombayı patlattı

Acun Ilıcalı bombayı patlattı.

RONALDINHO SURVİVOR'A GELİYOR

Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho'nun Survivor 2024 All-Star'da gösteri mücadelesine katılacağını açıkladı.

Acun Ilıcalı programda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Ronaldinho ile birkaç yıldır görüşüyoruz. Geçtiğimiz ay da bizim ofise geldi. Biraz sohbet ettik. Bizim yaptığımız işleri takip ediyor. Ona teklifte bulunup Survivor'da ayak voleybolu oynayalım, ne dersin dedim. Mest oldu hemen. Ve dünyanın en büyük futbolcuları arasında olan Ronaldinho yarın sizlerle birlikte olacak."

Ayrıca Ilıcalı, Brezilyalı efsane Ronaldinho'nun 15'er dakika kırmızı ve mavi takımda oynayacağını aktardı.