Dünyaca ünlü gitarist ve şarkıcı hayatını kaybetti

1969'da kurulan Kanadalı müzik grubu April Wine'ın solisti Myles Goodwyn 75 yaşında hayata veda etti

Serhat Ağa
Dünyaca ünlü gitarist ve şarkıcı hayatını kaybetti

April Wine'ı grubun başlangıcından beri şekillendirip yöneten isim olan şarkıcı ve gitarist Myles Goodwyn'dan hayranlarını üzen haber geldi. Kanadalı müzisyen 75 yaşında hayatını kaybetti.

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"ÖLÜM NEDENİ DAHA SONRA AÇIKLANACAK"

Ölüm nedeni açıklanmayan Goodwyn'le ilgili acı haberi menajeri Eric Alper duyurdu. Alper açıklamasında "Ölüm nedeni, yer veya cenaze ayrıntıları daha sonra açıklanacak. Şu dönemde aile, mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istiyor" ifadelerine yer verdi.

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"BU YAŞAM TARZI ARTIK BENİM İÇİN SAĞLIKLI DEĞİL" DEMİŞTİ

50 yılı aşkın bir süredir grubun solisti olan Myles Goodwyn, 2023'ün Mart ayında grupla son konserini vermişti. Goodwyn, grupta aktif olarak rol oynamayı bıraksa da CBC'e yaptığı açıklamada yeni albümlere yardım edeceğini söylemişti. Diyabet hastası olduğu bilinen müzisyen "Bu yaşam tarzı artık benim için sağlıklı değil" açıklamasında bulunmuştu.

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