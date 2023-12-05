Dünyaca ünlü iç mimar hayatını kaybetti. Ünlü yapımcının eşiydi

Ünlü plak yapımcısı ve Atlantic Records'un kurucusu merhum Ahmet Ertegün'ün eşi Mica Ertegün ABD'deki evinde 97 yaşında hayatını kaybetti.

Mica Ertegün'ün vefatının ardından Amerikan Türk Cemiyeti Eş Başkanları Suzan Sabancı ve Linda Wachner, ortak açıklama yaptı. Açıklamada, "Tanınmış iç mimar, hayırsever, sanat ve beşeri bilimler dünyasının önemli destekçisi Mica Ertegün'ün 2 Aralık 2023 tarihinde 97 yaşında vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

MİCA ERTEGÜN KİMDİR?

Romanya'da dünyaya gelen Ertegün yaşamını İsviçre, Paris ve Kanada'da sürdürdü. 1960 yılında Ahmet Ertegün ile hayatlarını birleştirdikten sonra New York'a yerleşti. MAC II adında bir iç tasarım şirketi kurdu. Tasarımları dünyaca ünlü mimari dergiler tarafından yayımlandı. Ertegün'ün tasarımları önemli konut ve ticari projelerde kullanıldı.

Mica Ertegün'ün eşi Ahmet Ertegün ise 2006'da vefat etmişti.