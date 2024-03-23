Dünyaca ünlü içecek üreticisi iflas etti. Fillere destek veriyordu

Kaynak: Artı 49
Dünyaca ünlü içecek üreticisi iflas etti. Fillere destek veriyordu
Almanya'nın lüks içecek sektöründeki öncülerinden Elephant Gin, ekonomik zorluklarla başa çıkamayarak iflas etti. Şirket satılan her cinden hasılatın 15'ini filleri koruma projelerine destek olmak amacıyla veriyordu.

Berlin merkezli Elephant Gin, Almanya’daki ekonomik durgunluk ve tüketici harcamalarındaki azalma nedeniyle mali krizle karşı karşıya kaldı. Lüks ürünlerden kaçınan ve tasarrufa yönelen tüketiciler, şirketin iflasına yol açan etkenler arasındaydı.

Elephant Gin, satışlardan elde edilen her gelirin yüzde 15’ini fil koruma projelerine aktararak sosyal bir görev üstlenmişti. Ancak bu çabalar, şirketin mali sıkıntılarını hafifletmeye yetmedi ve 22 çalışanı etkileyen bir iflas sürecine girdi.

Şirketin iflas yöneticisi Gordon Geiser, durumun kaçınılmaz olduğunu ve yeni yatırımcılar bulma umuduyla şirketi kurtarmaya çalıştıklarını belirtti.

YENİ TESİSLE BÜYÜMEYİ PLANLAMIŞTI

Elephant Gin, Mecklenburg-Vorpommern’de açılan yeni bir tesisle büyümeyi planlamıştı, ancak ekonomik zorluklar bu hedeflere ulaşmayı güçleştirdi.

Elephant Gin’in yaşadığı mali kriz, Almanya genelinde birçok işletmeyi etkileyen daha büyük bir iflas dalgasının parçası.

İnşaat ve perakende gibi sektörler zor zamanlar geçirirken, moda endüstrisi de ayakta kalma mücadelesi veriyor. Enerji krizi ve enflasyon gibi faktörler, şirketlerin finansal zorluklarla karşılaşmasına neden oluyor.

Pandemi sırasında destek gören işletmeler bile şimdi zor durumda. Elephant Gin’in iflası, Alman ekonomisindeki zorlukları vurguluyor ve ekonomik iyileşme için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini gösteriyor.

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