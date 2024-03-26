İnegöl'de 3 mobilya devi iflasın pençesinde. Çalışanlar kara kara düşünüyor

Kaynak: Halk TV
İnegöl'de 3 mobilya devi iflasın pençesinde. Çalışanlar kara kara düşünüyor
Ekonomik kriz, mobilya sektörünü de vurdu. Bursa İnegöl'de faaliyet gösteren 3 büyük mobilya şirketi iflasın eşiğine geldi ve mahkemeler tarafından konkordato talepleri onaylandı. Bu durum, sektördeki diğer şirketler için de endişe yaratıyor.

Son günlerde iflaslar ve konkordato ilanları artış gösterirken Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, son olarak 3 mobilya şirketinin konkordato talebini onayladı.

Edinilen bilgilere göre, PGM Home Mobilya İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Prandolgroup Mobilya Tekstil Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Overseas For Trading Mobilya Dış Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato işlemleri onaylandı.

Mahkeme tarafından verilen kararda üç şirkete de 28/02/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici konkordato mühleti sunulduğu öğrenildi.

Bu süre zarfında şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırmaları ve alacaklılarıyla anlaşmaları bekleniyor.

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