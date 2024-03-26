İnegöl'de 3 mobilya devi iflasın pençesinde. Çalışanlar kara kara düşünüyor

Ekonomik kriz, mobilya sektörünü de vurdu. Bursa İnegöl'de faaliyet gösteren 3 büyük mobilya şirketi iflasın eşiğine geldi ve mahkemeler tarafından konkordato talepleri onaylandı. Bu durum, sektördeki diğer şirketler için de endişe yaratıyor.