Dünyaca ünlü İngiliz ekonomist Türk ekonomisini ilk kez övdü

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporunu sunarken, yıl sonu enflasyon tahminlerinde önemli bir güncelleme yaptı. Yüzde 38 olarak revize edilen bu yeni tahmin, önceki tahminlere göre 2 puanlık bir artışı işaret ediyor.

Raporda, kira artışlarının enflasyon üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekilirken, 2025 ve 2026 yılları için de tahminler paylaşıldı. Bakan Karahan, 2025 yılı için yüzde 14 ve 2026 yılı için yüzde 9 enflasyon oranlarını koruduklarını belirtti. Orta vadede ise yüzde 5 enflasyon hedefine ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.

Bu gelişmelerin ardından, Bluebay Varlık Yönetimi’nin Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti ve İngiliz Ekonomist Timothy Ash, TCMB’nin sunumunu “İnandırıcı, gerçekçi ve uygun şekilde şahin” olarak nitelendirdi.

"TÜRKİYE'NİN YENİDEN DÜZGÜN BİR MERKEZ BANKASI VAR"

Timothy Ash X hesabından şu ifadeleri kullandı:

Tahmin edin ne oldu? Türkiye'nin yeniden düzgün bir merkez bankası var. Tekrar hoş geldiniz. Etkileyici bir enflasyon raporu sunumu. İnandırıcı- gerçekçi- uygun şekilde şahin. Tünelin ucundaki ışığı görebiliyorum- gelen tren şimdi diğer yöne gidiyor.

"ÜÇ MERKEZ BANKASI SİLAHŞÖRLERİ"

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve yönetimine dair mesaj da paylaşan Timothy Ash, “Fatih Karahan- Cevdet Akçay ve Hatice Karahan: tam bir TCMB ekibi. Üç Merkez Bankası Silahşörleri. TCMB enflasyon raporu soru-cevap oturumunda parkın tozunu attırdılar. Şeffaf, açık, samimi, profesyonel" diye yazdı.