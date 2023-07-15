Dünyaca ünlü Japon şef hayatını kaybetti

Uluslararası üne sahip Japon orkestra şefi ve besteci Yuzo Toyama 92 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü Japon şef hayatını kaybetti

NHK Senfoni Orkestrası'nın daimi şefi olan ve uluslararası alanda da tanınan bir isim olan ünlü Japon besteci ve orkestra şefi Yuzo Toyoma hayata gözlerini yumdu.

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92 yaşında vefat eden müzisyen Tokyo Sanat Üniversitesi'nden mezun olmuştu. 1956 yılında NHK Senfoni Orkestrası'nın şefliğine yükseldi.

1958'de eğitim almak için gittiği Viyana'da geleneksel Japon enstrümanlarını kullanarak Japon halk müziğine dayanan parçalar besteledi.

Toyama, NHK Senfoni Orkestrası'na ek olarak Osaka, Nagoya ve Sendai'de de orkestraları yönetti.

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