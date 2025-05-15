Dünyaca ünlü jokey attan düştü! Halis Karataş için TJK'dan açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü jokey attan düştü! Halis Karataş için TJK'dan açıklama

Halis Karataş, İstanbul 1.koşuda piste çıkarken atından düştü. Karataş için Türkiye Jokey Federasyonu bir açıklama yaptı.

Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en büyük jokeylerinden biri olarak bilinen ünlü jokey Halis Karataş, büyük bir talihsizlik yaşadı.

Efsane jokey Halis Karataş, İstanbul 1. koşuda Atamanbey’le yarışa giderken attan düştü.

İstanbul 1.koşuda piste çıkarken tayından düşen jokey Halis Karataş, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

Halis Karataş’ın sol omuzunda ağrısı olduğu öğrenildi.

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TJK'DAN HALİS KARATAŞ İÇİN AÇIKLAMA

Yaşanan talihsizliğin ardından Türkiye Jokey Kulübü'nden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''Bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu’ndaki 1. koşuda, yarış öncesi Atamanbey isimli safkandan düşen jokey Halis Karataş, kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Jokeyimize ve safkanın ilgililerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.''

İşte o görüntüler;

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