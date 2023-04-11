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Dünyaca ünlü karikatürist hayatını kaybetti

2 milyon tirajlı MAD dergisinin efsane karikatüristi Al Jaffee 102 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 19:31
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Dünyaca ünlü karikatürist Al Jaffee hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü karikatürist hayatını kaybetti
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MAD dergisinin efsanesi Al Jaffee karikatürleri ile bir efsane haline gelmişti. "Yaşlanmayan bilge" lakaplı ünlü karikatürist 102 yaşında hayatını kaybetti.

Özellikle çocuklara yönelik hazırladığı "Aptalca sorulara hızlı cevaplar" ile milyonlarca çocuğun sevgisini kazanan Al Jaffee, çoklu organ yetmezliği nedeniyle Manhattan'da hayata gözlerini yumdu.

İCAT ÇİZİMLERİYLE ÇIĞIR AÇMIŞTI

Yıllardır derginin hemen hemen her sayısında mutlaka bir Jaffee içeriği vardı. Beatles'tan TMZ'ye kadar uzanan geniş görsel tarzıyla "Fold-Ins"i 2011 4 ciltlik bir kutu seti olarak yayınlamıştı. Fold-In'de kullandığı katlama yöntemiyle mesleğinde çığır açmıştı. Reklam parodileriyle de dikkatleri üzerine çeken Jaffee soyulabilir pul, çok bıçaklı jilet, kendi kendine sönün sigara gibi 'icat' çizimleriyle Prof. Zihni Sinir'i hatırlatmıştı. Çok sayıda ödül alan Jaffee'nin hayatı 2010 yılında Mary-Lou Weisman tarafından kitaplaştırılmıştı.

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