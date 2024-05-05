Yakaladığı balık yerine diğer elindeki telefonu nehre attı

Kaynak: Haber Merkezi
Yakaladığı balık yerine diğer elindeki telefonu nehre attı
Balık tutarken dikkati dağılan çocuk, yakaladığı balık yerine telefonunu nehre atan şaşkın anlarını fotoğrafladı.

Bir çocuğun balık tutma macerası sosyal medyada gülümsemelere neden oldu. Nehir kenarında balık tutarken telefonunu yanlışlıkla suya atan çocuğun şaşkın anları kameraya yansıdı. Çocuğun, yakaladığı balık yerine telefonunu nehre attığı anlar, arkadaşları ve izleyenleri kahkahaya boğdu. Olayın ardından çocuğun yaşadığı şaşkınlık ve pişmanlık sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu tatlı hata, balık tutma anısını unutulmaz kıldı ve paylaşım kısa sürede viral oldu. Herkes, çocuğun masumane hatasına gülerek ve sevgiyle karşılık verdi.

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